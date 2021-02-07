النواب يرفع جلسته بعد إحالة بيان وزير الاتصالات للجان المختصة
(مصراوي):
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 6 ساعات، بعد إحالة بيان وزير الاتصالات للجان المختصة.
ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدًا الاثنين، لسماع بيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.
وشهدت الجلسة اليوم، إلقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إحالة البيان بمناقشات الأعضاء للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169106
عدد المصابين
-
132054
عدد المتعافين
-
9604
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106301056
عدد المصابين
-
77893980
عدد المتعافين
-
2318021
عدد الوفيات
إعلان