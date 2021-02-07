بتكلفة 400 مليون جنيه.. وزير الاتصالات: نسعى لتدريب 115 ألف مواطن على التكنولوجيا المختلفة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم مضاعفة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، من 4 آلاف متدرب خلال العام المالي 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه، إلى 13 ألف متدرب في 2019/2020.

وأوضح طلعت، خلال إدلائه ببيان وزارته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه يجري حاليًّا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية .

ولفت وزير الاتصالات إلى أن التدريب يهدف إلى خلق كوادر تكنولوجية في كل المجالات بمستوياتها المختلفة، والدمج بين نموذجَي التعلم التقليدي والرقمي عن بُعد؛ بما يسهم في تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح طلعت أن قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآليى؛ والتي تتم إتاحتها من خلال مراكز الشباب التي تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة.

وأضاف طلعت: ثم التدرج وصولًا إلى برامج تدريب تكنولوجي متوسط من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهي أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف الوزير عن أن المدرسة الذكية تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل، ويجري العمل حاليًّا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللا سلكية تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتصل إلى نحو ٢٣ معهدًا في ١٢ محافظة.