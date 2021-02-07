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بمعدل 16% خلال 2021.. طلعت لـ"النواب": قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا في الدولة

02:01 م الأحد 07 فبراير 2021
بمعدل 16% خلال 2021.. طلعت لـ"النواب": قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا في الدولة

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًّا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي.

وأشار طلعت، خلال إدلائه ببيان وزارته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الحد، إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/2019، ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4%، لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًّا متزايدًا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل، وصولًا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.

عمرو طلعت مجلس النواب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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