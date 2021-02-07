حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي: حالة ثورة يناير لم تنته حتى الآن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ومبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي: مستعدون في ملف اللقاح.. و35 مليون مواطن لهم أولوية التطعيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدرس كل ما يتعلق بلقاح كورونا، من حيث من لهم أولوية التطعيم، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية، مضيفًا أن هؤلاء وصل عددهم إلى 35 مليون مواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يعلق على استمرار أزمة سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار أزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، قائلًا إن مصر مستمرة في التفاوض الذي يتطلب المزيد من الوقت والإجراءات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسى : قلق الشعب من سد النهضة مستحق ونقاتل للحفاظ على حقوق مصر المائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الخارجية لمصر مرتبطة بالأوضاع الداخلية

للتفاصيل.. اضغط هنا

لقاح كورونا والعشوائيات وسد النهضة.. 15 رسالة من السيسي للمصريين

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل المهمة إلى الشعب المصري بشأن عدد من القضايا المهمة، منها ملف العشوائيات والعقارات المخالفة ولقاح كورونا، وملف مشروعات الطرق والكباري، وأخيرًا ملف السياسة الخارجية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: قوة مصر نابعة من شعبها وليست مني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قوة مصر ليست نابعة منه، أو من سياساتها فقط، وأنما نابعة من شعبها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابات كورونا في العالم تتخطى 105.6 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين 675 ألف 550 حالة، حتى الساعة 09:16 مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"النيابة الإدارية": قرار بهدم عقار فيصل المحترق.. وهذا هو موقف العقارات المجاورة

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث باسمها، إن النيابة الإدارية كلفت الوحدة المحلية في كرداسة بتنفيذ قرار هدم عقار فيصل بالكامل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المسماري: على الحكومة الجديدة إنهاء وجود الاحتلال التركي في ليبيا

علق اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، على اختيار محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي في ملتقى الحوار الليبي، قائلًا: "تغيير الوجه في المشهد الليبي كان أمرًا ضروريًا وليبيا تدخل مرحلة جديدة بنيت على توافقات مقبولة لدى الجميع"، مشيرًا إلى أن تغيير الشخصيات في هذه المرحلة يحقق عودة الثقة في المسؤولين الليبيين".

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقابة العاملين بـ"الغزل والنسيج" تصدر بيانًا بشأن فصل عمال "الإسكندرية للغزل"

خاطبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملًا، وإغلاق المنشأة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محمود محي الدين يشيد بمبادرة "حياة كريمة": ستنعكس على معدلات الفقر قريبًا

أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده أن مشروعات البنية الأساسية في مصر تشمل البنية الأساسية في التحول الرقمي، وهذا أمر جيد للغاية وسينعكس على مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة العالمية تدعو "لزيادة كبيرة" في إنتاج لقاحات كورونا

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، مصنعي اللقاحات إلى أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذرًا من أن التقدم ضد الوباء قد يضيع بسبب البطء في إنتاج اللقاحات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس هيئة قناة السويس: دعمنا صندوق تحيا مصر بـ 40 مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم دعم صندوق تحيا مصر بـ40 مليون جنيه، من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات الغير قادرة على شرائه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى أكثر من67 ألفا

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات في إقليم تيجراي، إلى 67 ألفا و245 لاجئا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة الكاثوليك

عيّن البابا فرانسيس للمرة الأولى امرأة في منصب وكيل وزارة بمجمع الأساقفة الكاثوليك (سينود)، ملتقى فكري فاتيكاني للأساقفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا