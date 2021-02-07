لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
تتسبب عدد من السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين لتعريض حياتهم للخطر، أبرزها التعدي على خطوط الكهرباء والبناء أسفل خطوط الضغط العالي، ما قد يؤدي للموت صعقًا بالكهرباء.
وبحسب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هناك مسافات تعرف بـ"المسافات الآمنة" لحرم خطوط الكهرباء الواردة في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالمادة رقم (55).
وتنص المادة على: "ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية، وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات".
ويمكن معرفة المسافات كالتالي..
1- 25 مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
2- 13 مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
3- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
4 - 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
5 - متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
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