​​نقابة العاملين بـ"الغزل والنسيج" تصدر بيانًا بشأن فصل عمال "الإسكندرية للغزل"

كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملًا، وإغلاق المنشأة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، ان مذكرتها، جاء فيها أنه إلحاقًا بخطاب 430 الذي تم إرساله في تاريخ 24 أبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، أصدرت الشركة قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأضافت الغزل والنسيج: "أنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا".

وطالبت النقابة وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000.

وتابعت النقابة: "لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبنا لوقف هذه الإجراءات غير القانونية هو أمل كل زملائنا العاملين في الله، لا سيما وأنه بعد أنّ فشلت محاولاتهم السابقة في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل غير المشروعة".

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