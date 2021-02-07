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​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

01:28 ص الأحد 07 فبراير 2021
​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

النائب معتز محمود

كتب- أسامة علي:

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك وقفة تشريعية لحل مشكلات القطاع، مشددًا على ضرورة الاطلاع على النماذج الخاصة بالدول الأخرى والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة، لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة Webinar"، بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق "زووم".

ومن ناحيته قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن "لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل حيث يأتي في المرتبة الثالثة في عملية تطوير وتنظيم القطاع الخاص لممارسة صلاحياته ويشارك بشكل مؤثر في الاقتصاد الوطني، ونحن حريصون على أن نستمع للخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال المهم".

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