رئيس وحدة الفهرسة بمكتبة الإسكندرية يكشف قصة تتلمذ إبقراط على يد مصريين (فيديو)

(مصراوي):

قال الدكتور شريف مصري، رئيس وحدة الفهرسة والتحقيق بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إن إبقراط الفيلسوف اليوناني يعد سابع أكبر الأطباء في التاريخ اليوناني، موضحًا أن إبقراط أنهي علاقة الخرافات في الطب.

وأضاف مصري، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN، أن العالم إبقراط أول من دون في الطب، موضحاً أن إبقراط زار مصر وتتلمذ على سد مصريين، وذكر ذلك في كتبه، وكان يعتز به كثير.

وأشار وحدة الفهرسة والتحقيق بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، أن مجئ إبقراط إلى مصر كان لمكتبة الإسكندرية لإنتاج علمه، مؤكداً أنه ليس أول من أسس مدرسة الطب في العالم.

وتابع وحدة الفهرسة والتحقيق بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، أن إبقراط كان منحدر من أسرة ترى أن الطب ميراث، وقرر أن يتيح الطب، ومن هنا جاء قسم إبقراط، قائلًا: "القسم ارتبط بإتاحة علم الطب للجميع.