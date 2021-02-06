السيسي: من يستهدف مصر يستهدف الشعب وليس الرئيس

(مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، أن قوة مصر نابعة من مؤسساتها وشعبها وليس من مؤسساتها فقط، ونحن حريصون على أن تكون كل تحركاتنا تهدف إلى بناء السلام والاستقرار".

وأضاف السيسي في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر": "الأوضاع الخارجية دائمًا مرتبطة بالأوضاع الداخلية والقرارات نابعة من الشعب، ومن يستهدف فهو يستهدف الشعب ولا يستهدفني، وكل الفكرة في اجتزاء الحقائق".