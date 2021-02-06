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هيئة أمريكية: أكثر من 39 مليون جرعة لقاحات قُدمت بالفعل للمواطنين

11:21 م السبت 06 فبراير 2021
هيئة أمريكية: أكثر من 39 مليون جرعة لقاحات قُدمت بالفعل للمواطنين

فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، اليوم السبت، أن سلطات الصحة الأمريكية قدّمت، حتى آخر إحصاء، أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.
ووفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، فقد قُدّمت 39 مليون و37 ألفا و964 جرعة من أصل 59 مليون و304 آلاف و600 جرعة جرى توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة.

وبحسب البيانات نفسها، فقد تلقى 25ر30 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 3ر8 مليون شخص الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19".

هذا المحتوى من

Asha
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