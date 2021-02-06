"الصحة": توفير 5 ملايين علبة لبن أطفال إضافية
كتب- أحمد جمعة:
أكدت وزارة الصحة والسكان زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، وقالت إنه كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال.
وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، في بيان لها، أنه توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.
وتؤكد الوزارة، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، ويتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
الخبر التالى:15 مطربًا يحييون حفل عيد الحب في الأوبرا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168597
عدد المصابين
-
131632
عدد المتعافين
-
9560
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان