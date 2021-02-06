"أبو الزعابيب عدو الجيوب الأنفية".. تعرف على موعد بداية شهر أمشير 2021

(مصراوي):

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر أمشير، أحد الأشهر القبطية التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة حالة الطقس والمناخ لفترات طويلة في السنة.

و"أمشير" هو الشهر السادس في التقويم المصري، ويبدأ في التقويم الميلادي من يوم 8 فبراير إلى 9 مارس من كل عام، ويبدأ شهر أمشير هذا العام الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير 2021، وينتهي الثلاثاء 9 مارس 2021.

ويعرف شهر أمشير بالرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة، بالإضافة إلى الرياح الشتوية المصاحبة لموجات من البرد، بالإضافة لكونه يعرف أيضًا بـ"عدو الجيوب الأنفية".

ويرتبط الشهر بانتشار إصابات الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، لذلك ينصح الأطباء مرضى الجهاز التنفسي بعدة نصائح:

1- ارتداء الكمامة لتغطية الأنف، أثناء الخروج من المنزل، وإذا كان الجو به أتربة وتشعر بالتعب يُفضل المكوث في المنزل.

2- تناول الأطعمة والسوائل الدافئة، خاصة التي تقوى المناعة، وتجنب تناول الأطعمة التي تسبب الحساسية.

3- تناول أدوية الحساسية بانتظام واستخدام الدواء والبخاخة الوقائية لمرضى الحساسية، حتى لو كانت حالتك مستقرة طوال فترة الشتاء.

4- الابتعاد عن رش العطور والمبيدات الحشرية والبخور في المنزل، لأنها تزيد من الحساسية، خاصة في حال وجود أطفال بالمنزل.

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