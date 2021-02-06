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"الزراعة": مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية يجتمع لأول مرة

09:06 م السبت 06 فبراير 2021
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كتب- أحمد مسعد:
عقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية، أول اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة تطوير بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الأصيلة.

وقال القصير، في بيان له السبت، إنه لأول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها، يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات، ما يؤكد اهتمام الدولة للنهوض بمستقبل صناعة الخيول.

وأضاف أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة، وأيضًا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية من خلال هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد التناسليات الحيوانية والاستعانة بالأطباء والجراحين البيطريين من الجامعات المصرية.

وناقش القصير، مراجعة آليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة، وتأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها.

محطة الزهراء للخيول العربية بيت الخيول العربية الأصيلة السيد القصير وزارة الزراعة

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