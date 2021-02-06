وفد "الصحفيين" يزور "عامر عبدالمنعم" في محبسه بليمان طرة

كتب- مينا غالي:

بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قام وفد من مجلس النقابة اليوم السبت، من محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف عضوا المجلس بزيارة "عامر عبدالمنعم" الصحفي بجريدة الشعب في محسبه بسجن ليمان طرة، ورافقهما في الزيارة الاستثنائية زوجته وبناته.

ووافقت إدارة السجن على إدخال ما يحتاجه الزميل من أدوية، واطمئن عضوا المجلس وأسرة "عامر" على حالته الصحية، في الزيارة التي استمرت ما يقرب من ساعة.

كذلك اطمئن عضوا المجلس من إدارة سجن ليمان طرة على الأوضاع الصحية والمعيشية للزملاء المحبوسين احتياطيًا في نفس السجن وهم خالد داود وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

وأبلغ عضوا مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، نقيب الصحفيين بما جرى في الزيارة، وتم الاتفاق على ترتيب زيارات أخرى قريبة لبقية الزملاء المحبوسين احتياطيًا.​