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غدًا.. المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

08:14 م السبت 06 فبراير 2021
غدًا.. المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

انتخابات نقابات المحامين

كتب- مينا غالي:

تعقد غدًا الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات نقابات المحامين الفرعية، في (شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء).

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم.

انتخابات نقابات المحامين نقابة المحامين الجيزة

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