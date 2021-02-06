غدًا.. المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
كتب- مينا غالي:
تعقد غدًا الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات نقابات المحامين الفرعية، في (شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء).
ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم.
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