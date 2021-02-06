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السيسي يشارك في الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

05:21 م السبت 06 فبراير 2021
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(مصراوي):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تطرق الرئيس السيسي إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيده ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجّه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربًا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

الاتحاد الأفريقي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي سيريل رامافوزا

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