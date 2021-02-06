بالتعاون مع "الإنتاج الحربي".. "الري": تصنيع جهاز يقيس درجة رطوبة التربة

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنها قامت بتصنيع عينات تجريبية من جهاز قياس درجة رطوبة التربة، لاستخدامها في نظم الري الحديث، ومن ثمَّ توزيعها على عدد من المزارعين؛ لاستخدامها كتجربة ريادية، مضيفةً أن التجربة لاقت نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، صورًا للجهاز وطريقة استخدمه في اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري ورئيس قطاع التخطيط.

وتتجه وزارة الري إلى بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي تصنيع الجهاز في إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث التي تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر.

وتساعد المنظومة على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري وضعت خطة للبدء في برنامج تدريبي للمزارعين على أساليب استخدام جهاز قياس الرطوبة، ودورها في توفير مياه الري، والتوعية بأهمية استخدام طرق الري الحديث، من خلال تنظيم عدد من مدارس المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، في خمس محافظات؛ حيث من المستهدف تدريب 1000 مزارع خلال ستة أشهر.