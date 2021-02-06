الافتتاح في أكتوبر.. الوزير يتابع معدلات تنفيذ "القطار الكهربائي" السلام- العاصمة الإدارية

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والذي يمتد بطول 90كم، ويشتمل على عدد 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتَيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1)، والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2)، في احتفالات أكتوبر 2021، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتَين الأولى والثانية 78%.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة؛ حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة.

واطلع وزير النقل على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي ستتم بالمشروع، وعددها 22 قطارًا؛ حيث من المخطط توريد أول قطارَين في أغسطس 2021، لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي، تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع)، والذي يجري تنفيذ أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم الأعمال كلها وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).