299 جنيها لكراسة الشروط.. طرح 5 ساحات انتظار سيارات بالزاوية الحمراء بنظام الإيجار
كتب- محمد نصار:
أعلن حي الزاوية الحمراء عن طرح مزايدة محدودة لإيجار 5 ساحات انتظار سيارات.
ووفق الإعلان تعقد جلسة فتح المزاد يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة الاجتماعات، وذلك بالعنوان التالي (5 شارع أحمد فاروق بجوار سنترال الزاوية الحمراء).
وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها وتطلب من إدارة التعاقدات بالحي.
كما تبلغ قيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة التأمين النهائي 10% من القيمة الكلية الراسي عليها المزاد.
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