أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

11:40 ص السبت 06 فبراير 2021
عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد استقرارا بداية من اليوم السبت؛ حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما طقس القاهرة والوجه البحري، فمائل للدفء، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على المنطقة الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتابعوا: "بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تعود الشبورة المائية في الظهور على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكنها لن تعود كما كانت مثل الفترات الماضية والتي وصلت حتى الضباب، وأهم الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام المقبلة، فعبارة عن نشاط الرياح المعتدلة على أغلب المناطق بجانب الشبورة المائية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21- 12، السواحل الشمالية 21- 11، جنوب سيناء 24- 14، شمال الصعيد 21 - 8، جنوب سيناء 24- 10.​

الطقس الشبورة المائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

مسئولو جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168597

    عدد المصابين

  • 131632

    عدد المتعافين

  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"إحداها مفتوحة على نايل سات".. 10 قنوات تعلن نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا