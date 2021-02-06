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مصلحة دمغ المصوغات: ضبط 3 مخالفات لمحطات الوقود والموازين التجارية والأفراد

11:34 ص السبت 06 فبراير 2021
مصلحة دمغ المصوغات: ضبط 3 مخالفات لمحطات الوقود والموازين التجارية والأفراد

اللواء عبد الله منتصر

كتب- مصراوي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بــ3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وأضاف منتصر، خلال بيان له اليوم السبت، أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، وعدد 4 محاضر لموازين بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم قانونيًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جراماً عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و46848 جرام فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

عبد الله منتصر مصلحة دمغ المصوغات محطات الوقود مخالفات

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