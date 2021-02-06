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"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

11:26 ص السبت 06 فبراير 2021
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

هيئة السكك الحديدية

كتب- مصراوي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم السبت، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم.

يأتي ذ لك نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط؛ من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب.

وفي ما يلي نوضح موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم..

أولًا: خط القاهرة- الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة- السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات، كالآتي:

- القاهرة- أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط- أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها- بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا- المنصورة- دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسًا: خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتابعت الهيئة بأنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها؛ من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

هيئة السكك الحديدية لتأخيرات القطارات تطوير السكك الحديد

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