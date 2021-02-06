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يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

05:00 ص السبت 06 فبراير 2021
يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

النائب ثروت فتح الباب

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يمثل نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في مصر عبر تاريخها، مشيرًا إلى ان المشروع يحقق الحياه الكريمة والحضارية لأهالي القرى والريف المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف فتح الباب في تصريح له اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن العديد من المميزات، منها تغيير شكل الريف المصري الحالي، وإحداث نقلة حضارية ومجتمعية به، وتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات الوطنية التي ستتولى توفير احتياجات ذلك المشروع الضخم، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المنتج المحلي في كل إحتياجات ومستلزمات ذلك المشروع القومي، حتى يكون داعمًا ومساندًا لنهضة الاقتصاد المصري.
وأوضح البرلماني، أن مثل هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، ما يساهم في توفير بيئة قوية أمام الإرهاب والجماعات الإرهابية.

مخططات الإرهاب مجلس الشيوخ مشروع تطوير القرى المصرية الاقتصاد الوطني

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