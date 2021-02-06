يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني
قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يمثل نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في مصر عبر تاريخها، مشيرًا إلى ان المشروع يحقق الحياه الكريمة والحضارية لأهالي القرى والريف المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف فتح الباب في تصريح له اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن العديد من المميزات، منها تغيير شكل الريف المصري الحالي، وإحداث نقلة حضارية ومجتمعية به، وتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات الوطنية التي ستتولى توفير احتياجات ذلك المشروع الضخم، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المنتج المحلي في كل إحتياجات ومستلزمات ذلك المشروع القومي، حتى يكون داعمًا ومساندًا لنهضة الاقتصاد المصري.
وأوضح البرلماني، أن مثل هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، ما يساهم في توفير بيئة قوية أمام الإرهاب والجماعات الإرهابية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168057
عدد المصابين
-
131211
عدد المتعافين
-
9512
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان