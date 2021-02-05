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"الثقافة مقياس التقدم".. عمرو موسى ينتقد "كايرو آي" وكوبري الكوربة

11:44 م الجمعة 05 فبراير 2021
"الثقافة مقياس التقدم".. عمرو موسى ينتقد "كايرو آي" وكوبري الكوربة

عمرو موسى

(مصراوي):

أعلن عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، رفضه إقامة كافيتريات في قصر البارون، ومشروع العجلة الدوارة السياحي "عين القاهرة" في منطقة الزمالك، وأيضا كوبري الكوربة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال موسى في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تذوق الثقافة والفن والتراث والتاريخ أحد أهم مقاييس تقدم الأمم وتحضرها ووعيها وضميرها الجمعي".

وأضاف: "تابعت باهتمام حوارات ومناقشات جرت على أرقى مستوى بين سكان القاهرة حول المشاريع الإنشائية والسياحية التي يتم الإعداد لها في أحيائهم، وهذا دليل على حيوية الثقافة والوعي والغيرة على المدينة وتراثها".

وأكمل: "أضم صوتي إلى أصوات المواطنين الذين احتجوا على مشروع العجلة الدوارة، المزمع إنشاؤها في منطقة مكتظة بالنوادي والفنادق والمدارس والعديد من الأنشطة وحركة السيارات والناس بالفعل؛ وفي أرض حديقة تراثية تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها أو بأي أرض خضراء في القاهرة كلها".

وواصل: أحيي أيضاً الجهود التي يقوم بها المواطنون في حي مصر الجديدة إزاء مشروع الكوبري المزمع إنشاؤه في منطقة الكوربة التاريخية والتراثية، ومتابعتهم والتعبير عن رأيهم فيما يتم من إنشاءات داخل قصر البارون إمپان مؤسس الضاحية".

واختتم بقوله: "هذا الحوار المجتمعي وغيره حول مناطق تراثية وتاريخية أخرى دليل على صحة المجتمع وإيجابيته وثقافته، وارتباطه بوطنه وبعاصمته التي تضم تراثًا منقطع النظير تحيا مصر".

عمرو موسى كايرو آي كوبري الكوربة قصر البارون

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