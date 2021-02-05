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إحباط تهريب كمية من مخدر "الماريجوانا" مع راكبين قادمين من أمريكا في المطار

10:00 م الجمعة 05 فبراير 2021
إحباط تهريب كمية من مخدر "الماريجوانا" مع راكبين قادمين من أمريكا في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتى تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا، أخفاها راكبين فور وصولهما من أمريكا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه أحمد صبري مأمور الجمارك في راكبين مصريين، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بآشعة X-RAY ، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هاني محمود وأحمد سعيد مأموري الجمارك لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 27 جرام من مخدر الماريجوانا، و39 بذرة مارجوانا.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​

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مطار القاهرة الدولي مخدر الماريجوانا أمريكا

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