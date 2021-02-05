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"القابضة للمطارات": مصر الثانية أفريقيًا في عدد المطارات المعتمدة

09:27 م الجمعة 05 فبراير 2021
"القابضة للمطارات": مصر الثانية أفريقيًا في عدد المطارات المعتمدة

الشركة المصرية القابضة للمطارات

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حصول مطار القاهرة الدولي على الاعتماد الصحي له أهمية خاصة باعتبار المطار بوابة مصر الجوية الأولى، مضيفًا أن الحصول على هذا الاعتماد في ظل جائحة كورونا مع الأخذ في اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة، يعتبر إنجازًا كبيرًا.

وأضاف محروس، أن انضمام المطار للمطارات المعتمدة صحيًا في مصر، يرفع عددها إلى 6 هي: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومطار القاهرة)، لتصبح مصر من أعلى الدول ذات المطارات المعتمدة صحيًا في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا التي اعتمدت 9 مطارات حتى الآن.

وأكد المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الاعتماد شهادة بكفاءة بفاعلية الإجراءات الوقائية التي يتخذها مطار القاهرة في ظل تلك الجائحة، التي طالت قطاع الطيران حول العالم، مضيفًا أن المطار يتبع كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO، ومنظمة الطيران المدني ICAO، حيث تم الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off وACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART، وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.

الشركة المصرية القابضة للمطارات مطار القاهرة فيروس كورونا

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