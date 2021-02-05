"الدواء المصرية": حملة توعية للتعامل مع الآثار الجانبية لعلاجات السرطان

(مصراوي):

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام، أعلنت هيئة الدواء المصرية تنظيم حملة الأولى للتوعية بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان، من خلال تقديم النصائح والإرشادات التي تساهم في السيطرة على الآثار الجانبية لعلاجات السرطان.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن الحملة تم إطلاقها على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك http://bit.ly/3cGEUnt، وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن الحملة تهدف إلى التعريف بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان وما ينجم عنها من مشكلات في التغذية، بالإضافة إلى إجراءات الاستعداد لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لهيئة الدواء المصرية، والذي أقره القانون رقم 151لسنة 2019 والخاص بإنشاء الهيئة، كذلك الالتزام المجتمعي تجاه المواطن المصري، من خلال العمل على الارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.