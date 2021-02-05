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الرقابة أول من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع

03:34 م الجمعة 05 فبراير 2021
الرقابة أول من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، عدة رسائل مهمة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:

- الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية.. ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابي باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
- مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق.. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابي فلسنا أقل من الدول العظمى.
- العدالة المطلقة هي المعيار الأساسي لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية.
- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس ، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

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مجلس النواب حنفي جبالي

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