بحضور نواب ومحبين.. تشييع جثمان النائب سعد الجمال لمأواه الأخير
كتب- مصراوي:
شيع العشرات من أبناء محافظة الجيزة وأقارب ومحبي اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، جثمان الفقيد إلى مأواه الأخير، حيث يواري الثرى في مقابر الأسرة بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز.
وشهدت الجنازة حضور عدد من نواب البرلمان، وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
كان النائب سعد الجمال قد توفي صباح اليوم، ونعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائب الراحل.
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