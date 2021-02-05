أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

بحضور نواب ومحبين.. تشييع جثمان النائب سعد الجمال لمأواه الأخير

03:15 م الجمعة 05 فبراير 2021
بحضور نواب ومحبين.. تشييع جثمان النائب سعد الجمال لمأواه الأخير

النائب سعد الجمال

كتب- مصراوي:

شيع العشرات من أبناء محافظة الجيزة وأقارب ومحبي اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، جثمان الفقيد إلى مأواه الأخير، حيث يواري الثرى في مقابر الأسرة بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نواب البرلمان، وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

كان النائب سعد الجمال قد توفي صباح اليوم، ونعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائب الراحل.

سعد الجمال مجلس النواب مسجد الأقواز

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: "الوعي" هو قضية العام.. ونعمل على تعظيم مفهوم الدعوة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد كارثة "برج الدائري".. النار تلتهم مخزن لعب أطفال أسفل عقار في هضبة الأهرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا