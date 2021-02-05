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غدا.. اقتران الزهرة وزحل في سماء الوطن العربي

05:15 ص الجمعة 05 فبراير 2021
غدا.. اقتران الزهرة وزحل في سماء الوطن العربي

أرشيفية

كتب – يوسف عفيفي:

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد صباح غد السبت، اقتران كوكبي الزهرة وزحل بالأفق الشرقي، حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط قبل شروق الشمس بوقت قصير، لذلك فإن ضوء شفق الصباح سيؤثر على رؤية الاقتران بالعين المجردة.

وأضاف أبوزاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن الزهرة أكثر لمعانا من زحل بحوالي 65 مرة بالوقت الحالي، وسيكونان أمام كوكبة الجدي، ويمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية تلسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار.

وأضاف أن الكوكبين سيظهرا قريبين من بعضهما بالنسبة الراصد لأنهما يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن ليس في الفضاء، فكوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض، بل وخلف كوكب المشتري فزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

جدير بالذكر، أنه بعد يوم الاقتران سيستمر الزهرة بالهبوط باتجاه الشمس كل يوم وسيلتقي كوكب المشتري ويقترن به في 11 فبراير الجاري.​

اقتران الزهرة وزحل سماء الوطن العربي الجمعية الفلكية

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