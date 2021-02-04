"الصحة" تحذر.. 7 عوامل تزيد من مخاطر إصابتك بالسرطان
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك يرصد 7 عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.
وجاءت تلك المخاطر على النحو التالي:
- التدخين.
- فرط الوزن والسمنة.
- قلة تناول الخضروات والفواكه.
- قلة النشاط البدني.
- شرب الكحول.
- العدوى بفيروس التهاب الكبد "B" وغيره من حالات العدوى المسرطنة.
- التعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة.
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