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"الصحة" تحذر.. 7 عوامل تزيد من مخاطر إصابتك بالسرطان

04:51 م الخميس 04 فبراير 2021
"الصحة" تحذر.. 7 عوامل تزيد من مخاطر إصابتك بالسرطان

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك يرصد 7 عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

وجاءت تلك المخاطر على النحو التالي:

- التدخين.

- فرط الوزن والسمنة.

- قلة تناول الخضروات والفواكه.

- قلة النشاط البدني.

- شرب الكحول.

- العدوى بفيروس التهاب الكبد "B" وغيره من حالات العدوى المسرطنة.

  • التعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة.​
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وزارة الصحة الاصابة بالسرطان

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