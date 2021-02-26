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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان توفير الخدمات البيطرية لسباق شرم الشيخ للهجن

10:37 م الجمعة 26 فبراير 2021
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كتب- أحمد مسعد:

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهما صباح الجمعة، مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن.

ووجه القصير، في بيان له، اليوم بتوفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضة، وتلقى اهتمامًا كبيرًا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى توفر فرص عمل لأهالي سيناء.

والجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات والهجن، وتضم مضمار كبير لسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوي على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.​

السيد القصير سباقات الهجن الخدمات البيطرية خالد فودة شرم الشيخ

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