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وزير الزراعة يبحث مع نواب جنوب سيناء مشكلات المواطنين ومشروعات النفع العام

10:35 م الجمعة 26 فبراير 2021
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كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بعدد من نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبحث الوزير مع النواب، مشكلات المزارعين وكيفية الإسراع بمشروعات النفع العام بالمحافظة، وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي.

وأكد النواب أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي وبيئي يحافظ النظام العام للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.

السيد القصير مشروعات النفع العام نواب جنوب سيناء

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