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رسالة من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

10:19 م الجمعة 26 فبراير 2021
رسالة من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

كشفت دار الإفتاء حقيقة التصريح المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بفتوى الدار عن قضية تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجماعات الإرهابية فتوى تحت عنوان :" البيت غير المسجل في الشهر العقاري لا تدخلة الملائكة" .

وقال الدار رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها حقًّا "إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء""

وأشارت الدار أن العجيب يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدَّعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يَهدي إلى الفجور، وأن الفجور يَهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ.‎

وأضافت الدار موجهة رسالتها إلي الجماعات الإرهابية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:"قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا.".

دار الإفتاء الجماعات الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعي

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