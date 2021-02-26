أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

حسام الخولي: اقتراح لمناقشة كافة القوانين التي تتيح للنقابات تحصيل نسب مالية من المواطنين

05:54 م الجمعة 26 فبراير 2021
حسام الخولي: اقتراح لمناقشة كافة القوانين التي تتيح للنقابات تحصيل نسب مالية من المواطنين

حسام الخولي

(مصراوي):

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندًا يسمح للنقابات بتحصيل نسب مالية محددة.

وأشار الخولي في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن الأمر أثاره بنود قانون الشهر العقاري المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعي في هذا الصدد، مضيفًا: "لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضًا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".

وتابع: "لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبة ومبالغ فيها لأي نقابة، فكل نقابة يجب أن تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس على حساب المواطنين، فكيف يقبل أن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبة 1% هذا لا يعقل!؟".

واختتم: "كل النسب المطلوبة في أي قانون يجب أن تكون نسب معقولة، وفي صالح المواطن المصري وليست نسب تعجيزية".

حسام الخولي مجلس الشيوخ تحصيل نسب مالية

الخبر التالى:

​تبدأ مساء الأحد.. قطع مياه الشرب عن العمرانية الشرقية والغربية 8 ساعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180640

    عدد المصابين

  • 139494

    عدد المتعافين

  • 10541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113499860

    عدد المصابين

  • 89080177

    عدد المتعافين

  • 2517535

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مستقبل وطن" يعتزم تقديم تعديل تشريعي بشأن قانون الشهر العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا