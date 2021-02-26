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السيسي يوجه بتوفير الخدمات اللازمة للمركبات بمحور شينزو آبي

04:46 م الجمعة 26 فبراير 2021
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كتب - محمود مصطفى:
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية، ظهر الجمعة، لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت سرعة في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

وتفقد الرئيس الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريباً، ووجه بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس من المسئولين الإنشائيين في بعض مواقع العمل علي الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشدداً على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها، وربطها بمناطق القاهرة الكبري والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة في سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.

الرئيس السيسي تطوير المحاور محور شينزو ابي شرق القاهرة

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