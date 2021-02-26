كورونا في 24 ساعة| انخفاض بالإصابات اليومية في مصر والاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى اليوم.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
الاتحاد الأوروبي يريد تطبيق جوازات سفر كورونا في وقت مناسب قبل موسم السياحة
الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا
الصين تهب تونس 100 ألف جرعة من لقاح كورونا
سعره يصل 3 آلاف جنيه.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار دواء ريمديسفير
مثيرة للقلق.. سلالة جديدة لكورونا أكثر انتشارا
رئيس أسترازينيكا يدافع عن حدوث عجز في تسليم طلبات اللقاح ضد كورونا
وكالة الدواء الأوروبية: لا عقبات أمام ترخيص لقاحات مضادة لسلالات كورونا المتحورة
رئيس وزراء فرنسا يلمح لإمكانية تشديد قيود كورونا في باريس ومناطق أخرى
إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية
الصحة: تخصيص رقم (1440) لاستقبال رسائل بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلي
الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة
الخبر التالى:توجيهات السيسي بالتوسع في تأهيل الرائدات الريفيات وتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي أبرز اهتمامات صحف القاهرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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181829
عدد المصابين
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140460
عدد المتعافين
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10639
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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113499860
عدد المصابين
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89080177
عدد المتعافين
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2517535
عدد الوفيات
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