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كورونا في 24 ساعة| انخفاض بالإصابات اليومية في مصر والاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة

07:00 ص الجمعة 26 فبراير 2021
كورونا في 24 ساعة| انخفاض بالإصابات اليومية في مصر والاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة

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