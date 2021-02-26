اليوم.. الكنيسة تحتفل بتذكار نقل أعضاء القديس مرتيانوس إلى أنطاكية
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بتذكار نقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب من أثينا إلى أنطاكية، حيث كان راهبًا في أنطاكية وفي نهاية حياته ذهب إلى أثينا ورحل عن عالمنا من هناك.
وعندما جلس القديس ديمتريوس بطريركًا على أنطاكية اهتم بنقل جسد القديس مرتيانوس إلى أنطاكية، فأرسل كهنة إلى أثينا وحملوا الجسد الطاهر إلى أنطاكية بإكرام وتبجيل عظيمَيْن حيث وضعه البطريرك في تابوت ليتبارك منه الشعب.
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