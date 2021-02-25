برلمانية تطالب الحكومة بإنهاء غضب المواطنين من تعديلات الشهر العقاري

كتب - نشأت علي:

طالبت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسوم إضافية للإشهار والتسجيل العقاري، وإقرار حزم تيسيرات وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لطمأنة المواطنين.



وقالت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، إن تعديلات القانون واللائحة التنفيذية له، بها مجموعة من الإجراءات التي رفضها قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم، وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف علي الأهالي.



ولفتت إلى أن الوضع الراهن يستلزم دراسة الأثر التشريعي للقوانين لبحث ما يتوأم مع طبيعة الدولة المصرية، وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات، بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين، ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.