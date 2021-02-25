الأسبوع المقبل.. دورة تدريبية عن الخطة الإستراتيجية للسكان بمركز تدريب سقارة

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم، دورة تدريبية عن الخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع الزيادة السكانية تركز على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني و مؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع يستفيد من هذه الدورة 30 متدرباً.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التنمية المحلية للقضية السكانية ودعم مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل علي خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى محلي قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حريصة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية موضحاً أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 10 محافظات هي: "الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم التركيز والاهتمام فى وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة لافتاً الى أنه يتم تدريب جميع العاملين بالوحدات السكانية التي أنشأتها الوزارة داخل دواوين عموم المحافظات علي كيفية صنع السياسات السكانية ومتابعة أداء البرامج السكانية ووضع مؤشرات لإدارة البرنامج السكاني تعتمد علي دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تبنتها الدولة منذ عام ٢٠١٥ لتنتهي في عام ٢٠٣٠.