متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة "فيديو"
كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل مصر – منطقة مثلث ماسبيرو – منطقة سور مجرى العيون)، وذلك في إطار جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.
وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بالمشروع 95%، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، والمارينا، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات وبرجولات بمنطقة اللسان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
180051
عدد المصابين
-
139072
عدد المتعافين
-
10495
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
113047735
عدد المصابين
-
88581453
عدد المتعافين
-
2505851
عدد الوفيات
إعلان