أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة "فيديو"

11:06 ص الخميس 25 فبراير 2021
متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة "فيديو"

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل مصر – منطقة مثلث ماسبيرو – منطقة سور مجرى العيون)، وذلك في إطار جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بالمشروع 95%، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، والمارينا، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات وبرجولات بمنطقة اللسان.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحيرة عين الصيرة منطقة مثلث ماسبيرو منطقة سور مجرى العيون

الخبر التالى:

القوى العاملة: تحصيل 15.7 مليون جنيه مستحقات عمالة مصرية بالخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180051

    عدد المصابين

  • 139072

    عدد المتعافين

  • 10495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113047735

    عدد المصابين

  • 88581453

    عدد المتعافين

  • 2505851

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا