فيديو.. تفاصيل تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
يسير العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً.
وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقي، ومطاعم، وكافتيريات، وبازارات سياحية، وغيرها، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.
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