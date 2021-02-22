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​​بالأرقام.. رئيس قطاع الثروة الحيوانية يكشف خريطة الاسثمار الداجني في مصر

02:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021
​​بالأرقام.. رئيس قطاع الثروة الحيوانية يكشف خريطة الاسثمار الداجني في مصر

الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خريطة الاسثمار الداجني تتوجه إلى الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية من النظام المغلق إلى المفتوح، حيث يتم حاليًا تخصيص 22 موقعًا جديدًا للاستثمار الداجني.

وقال سليمان لـ"مصراوي"، إن حجم الإنتاج من بداري التسمين بلغ 1.4 مليار طائر بإجمالي 90 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير الفائض إلى 6 دول.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن اجمالي اللحوم البيضاء بلغ 1.7 مليون طائر بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 90%، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن واحدة من أهم الصناعات الغذائية الذي تسعى الدولة المصرية لتطوير آدائها والحفاظ على نسبة العاملة العاملة فيها.

قطاع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة خريطة الاسثمار الداجني

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