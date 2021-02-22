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إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

12:21 ص الإثنين 22 فبراير 2021
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

الدكتور محمد معيط وزير المالية

(مصراوي):

أصيب 3 وزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وكان آخر الوزراء المصابين، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التي أعلن المركز الإعلامي للوزارة أمس الأحد إصابتها بالفيروس.

محمد معيط فيروس كورونا وزير العدل نيفين جامع

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