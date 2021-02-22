إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟
(مصراوي):
أصيب 3 وزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وكان آخر الوزراء المصابين، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التي أعلن المركز الإعلامي للوزارة أمس الأحد إصابتها بالفيروس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
178151
عدد المصابين
-
137837
عدد المتعافين
-
10353
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
111931326
عدد المصابين
-
87188648
عدد المتعافين
-
2477282
عدد الوفيات
إعلان