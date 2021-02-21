بعد إلغاء ترخيصه.. هل يحق لتامر أمين مزاولة المهنة مرة أخرى؟ نقيب الإعلاميين يجيب

(مصراوي):

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مدى أحقية الإعلامي تامر أمين في العودة للعمل مرة أخرى، والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وأضاف سعدة في بث مباشر لـ"مصراوي"، أن قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ليس محدد بمدة الإلغاء، مؤكدًا أنه من حق أي شخص التقدم للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الإعلام.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن النقابة وحدها هي التي من حقها تحديد إذا كان هذا الشخص يصلح للحصول مرة ثانية على ترخيص لمزاولة النشاط الإعلامي أم لا، مؤكدًا أنها تتخذ القرار وفقًا لشرطي لجنة منح التصاريح ومنحها للشخص مرة ثانية، وأيضًا موافقة وزارة الإعلام.

وأصدر مجلس نقابة الإعلاميين، أمس السبت، القرار رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للإعلامي "تامر أمين" لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتنص المادة 2 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، على أن تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة 19 على أن تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وبناء على ذلك، فلا يجوز لمن لا يحصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، بالظهور على الشاشة وتقديم أي برامج، ومن ثم فلن يظهر "أمين" على شاشة قناة "النهار" طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه تم التحقيق مع تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.

اقرأ أيضًا..

- 6 نقاط.. بيان من وزارة الدولة للإعلام حول أزمة تامر أمين

- 3 قرارات جديدة.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين​



