وزير الطيران يتفقد أجهزة تأمين وكاميرات في مطاري "القاهرة" و"مرسى علم"

كتب- محمد عبيد:



تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، أحد أهم مطارات الجذب السياحي في البحر الأحمر، عقب انتهاء زيارته أمس لمطار الغردقة الدولي، ورافقه في الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم، استمرارًا لجولاته الميدانية للمطارات المصرية للوقوف على حركة التشغيل وسير العمل.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات، وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران في المطار، كما تابع الوزير بمتابعة أنظمة المراقبة، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.

من ناحية أخرى وعقب وصوله مطار القاهرة، أجرى وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وأجهزة الكشف الأمني عن الحقائب CTX الجديدة، واطمأن على انتظام حركة التشغيل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة.​