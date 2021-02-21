أكثر الكلمات إنتشاراً

تامر أمين عمرو أديب فيلم السرب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

07:02 م الأحد 21 فبراير 2021
وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء النواب مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقالت عبدالحليم، إن الوزيرة أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا، مضيفة أن الوزيرة أكدت أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وقبل الذروة الثالثة من كورونا.

وأكدت عبدالحليم، أن الوزيرة قالت إن تطعيم المواطنين ضد كورونا باللقاح سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن الوزيرة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء، لأن الأمر ليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذي صدر القانون الخاص به من الفصل التشريعي السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أي طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.

إيناس عبدالحليم مجلس النواب لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الطيران يتفقد أجهزة تأمين وكاميرات في مطاري "القاهرة" و"مرسى علم"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 177543

    عدد المصابين

  • 137294

    عدد المتعافين

  • 10298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 110797037

    عدد المصابين

  • 85733891

    عدد المتعافين

  • 2450569

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بفوز هاديء على راسينج الإيفواري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا