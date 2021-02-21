أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري تامر أمين عمرو أديب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"3 جرعات".. وزيرة الصحة: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال عقب ظهور نوع جديد من المرض

06:52 م الأحد 21 فبراير 2021
"3 جرعات".. وزيرة الصحة: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال عقب ظهور نوع جديد من المرض

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء النواب مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وقالت عبدالحليم، إن الوزيرة أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا، مضيفة أن الوزيرة أكدت أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وقبل بدء الذروة الثالثة من كورونا.

وأكد عبدالحليم، أن الوزيرة قالت إن تطعيم المواطنين ضد كورونا باللقاح سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقالت عبدالحليم إن وزيرة صحة كشفت بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، ولفتت إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن الوزيرة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء، لأن الأمر ليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذي صدر القانون الخاص به من الفصل التشريعي السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أي طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.

وأوضحت "عبدالحليم" أن الوزيرة أكدت أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبًا عن مجلس النواب.

إيناس عبدالحليم مجلس النواب هالة زايد وزارة الصحة

الخبر التالى:

​"لن أكتفي بإيقافه".. برلماني يتقدم بطلب عاجل للحكومة بشأن تصريحات تامر أمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178774

    عدد المصابين

  • 138183

    عدد المتعافين

  • 10404

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر بـ"الصحة" يكشف الموعد المتوقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا