خاص| ننشر تفاصيل نتائج فرز الحجز في شقق "سكن لكل المصريين" (رسالة موبايل)

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وتعلن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، النتائج النهائية للمتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بعد أن تم بدء فرز الملفات رسميا الشهر الماضي.

وقال مصدر مسؤول، إنه تم الانتهاء من مراجعة الملفات إلكترونيا وتبين وجود بعض ملفات المتقدمين غير مكتملة الأوراق المطلوبة للحجز، لذلك سيتم إعادة فتح الموقع الإلكتروني لهم لإرسال المستندات غير المكتملة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم إرسال رسالة عبر التليفون المسجل في طلب التقديم، حيث تتضمن هذه الرسالة موعد فتح الموقع الإلكتروني لتقديم الأوراق والذي يبدأ من الاثنين 22 فبراير وحتى 1 مارس المقبل، لمدة أسبوع فقط.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخدمة متاحة فقط لمن حصل على رسالة عبر الهاتف الخاص به وليس لكل الحاجزين، شرط عدم سحب جدية الحجز.

وجاءت رسالة الفون على النحو التالي: "يرجى العلم أن طلبكم للحصول على وحدة سكنية بإعلان المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لم يتم تسجيله على الموقع الإلكتروني، وعليه سيتم إتاحة الموقع في حالة عدم استرداد قيمة مقدم جدية الحجز في الفترة من 22 فبراير حتى 1 مارس، كفرصة أخيرة للتسجيل والتقديم ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني".

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي أعلنت عن طرح المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين نوفمبر 2020 وانتهى التقديم في شهر ديسمبر، وخلال فترة الحجز كان يوجد بعض المشاكل الفنية في الموقع الإلكتروني المخصص للحجز لفترات طويلة مما تسبب في تأخير الحجز وتقديم الاوراق لبعض المتقدمين، حيث تم مد فترة التقديم أكثر من مرة.

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