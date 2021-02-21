أكثر الكلمات إنتشاراً

تامر أمين عمرو أديب فيلم السرب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الصحة: "حسام حسني" مشرفًا على جميع بروتوكولات العلاج بالوزارة

12:22 م الأحد 21 فبراير 2021
الصحة: "حسام حسني" مشرفًا على جميع بروتوكولات العلاج بالوزارة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على الإشراف على كافة بروتوكولات العلاج بالوزارة.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "الدكتور حسام حسني سيكون مشرفا على كل بروتوكولات العلاج بوزارة الصحة وليس بروتوكول علاج كورونا، عبر لجان علمية تعمل بشكل مؤسسي لإجراء بروتوكولات موحدة ومراجعة تأثير البروتوكول في علاج المرضى، بمختلف هيئات وجهات الوزارة والمستشفيات التابعة لها".

وكشف "حسني" عن اعتزام اللجنة تعديل بروتوكول العلاج الذي جرى إعداده ليتضمن أدوية وعلاجات جديدة.

وأضاف "حسني" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بروتوكول شهر نوفمبر الذي نحدثه حالياً أصبح حديث العالم كله، وهو البروتوكول الوحيد المذكور فيه وقت ويوم معين لاستخدام الأدوية".

هالة زايد وزيرة الصحة بروتوكولات العلاج فيروس كورونا

الخبر التالى:

خاص| ننشر تفاصيل نتائج فرز الحجز في شقق "سكن لكل المصريين" (رسالة موبايل)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 177543

    عدد المصابين

  • 137294

    عدد المتعافين

  • 10298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 110797037

    عدد المصابين

  • 85733891

    عدد المتعافين

  • 2450569

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا